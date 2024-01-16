ФСБ: Томского студента-программиста обвинили в госизмене за атаки по заданию Киева

Сотрудники ФСБ завели уголовное дело по статье «Госизмена» на 18-летнего томского студента, который по наводке спецслужб Украины произвел серию хакерских атак на информационные порталы администрации Томска, а также городского политехнического университета.
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