Военкор Жданов рассказал о занимавшемся шпионажем сотруднике ОБСЕ

Один из работников отправленной ОБСЕ на территорию Донецкой и Луганской Народной Республик Девид Орэллс порядка семи лет назад занимался сбором информации о войсковых подразделениях, которые были созданы на республиканской территории, чтобы отправлять её зарубежным разведывательным ведомствам.