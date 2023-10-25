Военкор Жданов рассказал о занимавшемся шпионажем сотруднике ОБСЕ

Один из работников отправленной ОБСЕ на территорию Донецкой и Луганской Народной Республик Девид Орэллс порядка семи лет назад занимался сбором информации о войсковых подразделениях, которые были созданы на республиканской территории, чтобы отправлять её зарубежным разведывательным ведомствам.
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