Физики получили новый гаджет: разработаны квантовые сенсоры, которые видят невидимое

Учёные из Калифорнийского технологического института (Caltech), Национальной ускорительной лаборатории Ферми (Fermilab) и Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) разработали и успешно испытали квантовые сенсоры — сверхчувствительные устройства, способные улавливать одиночные частицы с невероятной точностью.
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