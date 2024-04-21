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Царьград

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"Весь ужас мог закончиться": Актриса Ольга Будина задала украинцам три вопроса

"Весь ужас мог закончиться": Актриса Ольга Будина задала украинцам три вопроса

Звезда сериала "Таёжный роман" Ольга Будина с началом СВО мобилизовала силы и превратилась в настоящего активиста и волонтёра, который оказывает помощь бойцам в зоне СВО.

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Комментарии
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ВБ
Валерий Бирюков
Её и назначить руководителем ВГИКа.
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13 час.
Галина 123
олна, поднятая после &quot;голой вечеринки&quot; в российской культуре схлынула, и болото опять затянуло ряской. И главные &quot;жабы&quot; опять делают погоду в этом болоте. Естественно есть и не &quot;болотные&quot;, Михалков, Охлабыстин, Чечерина, Будина, Пореченков и целый ряд безусловно таких же талантливых и патриотичных деятелей культуры, не стесняющихся выражать свою любовь и уважение к стране и её народу, Но почему-то о них так мало в информационном пространстве. А вот от всяких милохиных, маниж, белых, назаровых, макаревичей, гребенщиковых в глазах рябит и если прямо, тошнит. Кто-то очень заинтересован держать население на дешёвом псевдокультурном питании. Причём не спрашивая его согласия. Хотят они это или  нет.
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12 час.

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