"Весь ужас мог закончиться": Актриса Ольга Будина задала украинцам три вопроса

Галина 123

олна, поднятая после "голой вечеринки" в российской культуре схлынула, и болото опять затянуло ряской. И главные "жабы" опять делают погоду в этом болоте. Естественно есть и не "болотные", Михалков, Охлабыстин, Чечерина, Будина, Пореченков и целый ряд безусловно таких же талантливых и патриотичных деятелей культуры, не стесняющихся выражать свою любовь и уважение к стране и её народу, Но почему-то о них так мало в информационном пространстве. А вот от всяких милохиных, маниж, белых, назаровых, макаревичей, гребенщиковых в глазах рябит и если прямо, тошнит. Кто-то очень заинтересован держать население на дешёвом псевдокультурном питании. Причём не спрашивая его согласия. Хотят они это или нет.