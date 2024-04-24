Авиакомпания Red Wings открывает пять новых направлений из Екатеринбурга

Авиакомпания Red Wings объявила о значительном расширении своей летной программы из Екатеринбурга, что означает добавление пяти новых направлений и возрастание частоты уже существующих рейсов по 13 маршрутам.
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