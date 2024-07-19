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Названа причина мирового сбоя Windows

Названа причина мирового сбоя Windows

Западные СМИ сообщили о причине глобального сбоя "Виндус".Названа причина массового сбоя Windows 19 июля: критическая ошибка при загрузки обновлений, связанных с информационной безопасностью, пишет издание The Verge.

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