РИА: россияне осенью 2026 года смогут долететь прямыми рейсами в 42 страны

Россияне осенью 2026 года смогут долететь прямыми рейсами до 42 стран. Об этом сообщает РИА Новости.Согласно сезонному расписанию, изученному агентством, среди новых направлений — Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянма и Шри-Ланка.
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