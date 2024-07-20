Команда Трампа задумала подорвать рейтинг Камалы Харрис при ее выдвижении

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Избирательный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа готовится подорвать рейтинг вице-президента США Камалы Харрис в случае, если она станет кандидатом на пост президента от Демократической партии вместо действующего президента страны Джо Байдена.