Команда Трампа задумала подорвать рейтинг Камалы Харрис при ее выдвижении

Избирательный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа готовится подорвать рейтинг вице-президента США Камалы Харрис в случае, если она станет кандидатом на пост президента от Демократической партии вместо действующего президента страны Джо Байдена.
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