Бедеров: самозапрет на выдачу SIM-карт имеет потенциал защиты персональных данных

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров рассказал RT, что инициатива, позволяющая гражданам устанавливать самозапрет на выдачу SIM-карт через «Госуслуги» или МФЦ, имеет значительный потенциал для защиты персональных данных и снижения рисков мошенничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии