Бедеров: самозапрет на выдачу SIM-карт имеет потенциал защиты персональных данных

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров рассказал RT, что инициатива, позволяющая гражданам устанавливать самозапрет на выдачу SIM-карт через «Госуслуги» или МФЦ, имеет значительный потенциал для защиты персональных данных и снижения рисков мошенничества.