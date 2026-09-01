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Царьград

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Першиков: ЦБ упростил управление для МФО и снизил издержки

Першиков: ЦБ упростил управление для МФО и снизил издержки

Центральный банк снизил операционные издержки для МФО. Эксперт Першиков прокомментировал, что это облегчит управление финансовыми потоками, но нынешний лимит в 50 тыс.

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