Поражения «Ливерпуля» и «Челси», победы «Интера» и «МЮ», ничья в дерби Мадрида, СКА сильнее «Салавата», Большунов и Степанова выиграли масс-старт в Тюмени и другие новости

1. «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» – 3:1. Мартинелли забил после ошибки Алиссона и ван Дейка, Магальяэс отправил мяч в свои ворота, Конате удалили в конце матча.
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