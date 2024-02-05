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Не только о футболе

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Поражения «Ливерпуля» и «Челси», победы «Интера» и «МЮ», ничья в дерби Мадрида, СКА сильнее «Салавата», Большунов и Степанова выиграли масс-старт в Тюмени и другие новости

Поражения «Ливерпуля» и «Челси», победы «Интера» и «МЮ», ничья в дерби Мадрида, СКА сильнее «Салавата», Большунов и Степанова выиграли масс-старт в Тюмени и другие новости

1. «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» – 3:1. Мартинелли забил после ошибки Алиссона и ван Дейка, Магальяэс отправил мяч в свои ворота, Конате удалили в конце матча.

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Лена Мисько
Французский остров Корсика готовится к сегодняшнему дерби между Бастией и Аяччо Чем примечательно дерби? А тем, что в настоящее время это единственный матч в профессиональной лиге Франции, в котором участвуют команды, базирующиеся за пределами материка
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Лена Мисько
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Лена Мисько
Юрий Семин стал героем первого выпуска (https://www.youtube.com/watch?v=77dqzjDuLuE&amp;t=264s) нового проекта «РБ Спорт». Легендарный тренер пообщался с главным редактором «Рейтинга Букмекеров» Андреем Бодровым, работавшим в своем время руководителем пресс-службы железнодорожников (в том числе в чемпионский сезон-2017/18). Разговор получился почти на полтора часа. Болельщикам «Локомотива» точно зайдет. Да и не только.
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