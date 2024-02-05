Поражения «Ливерпуля» и «Челси», победы «Интера» и «МЮ», ничья в дерби Мадрида, СКА сильнее «Салавата», Большунов и Степанова выиграли масс-старт в Тюмени и другие новости

Лена Мисько

Французский остров Корсика готовится к сегодняшнему дерби между Бастией и Аяччо Чем примечательно дерби? А тем, что в настоящее время это единственный матч в профессиональной лиге Франции, в котором участвуют команды, базирующиеся за пределами материка