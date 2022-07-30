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Украинский военнопленный назвал нехорошим поступком удар по колонии в Еленовке

Украинский военнопленный назвал нехорошим поступком удар по колонии в Еленовке

Попавший в плен боевик «Азова» (против участников организации в России возбуждены уголовные дела) Артем Зубов, раненный во время удара Вооруженных формирований Украины (ВФУ) по Еленовке, рассказал о произошедшем и оценил поступок сослуживцев.

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