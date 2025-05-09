Как сообщает корреспондент Мойки78, люди не были готовы к тому, что они совсем ничего не увидят. Многие раздражены и ругаются.
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Как сообщает корреспондент Мойки78, люди не были готовы к тому, что они совсем ничего не увидят. Многие раздражены и ругаются.