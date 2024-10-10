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Противник с помощью беспилотников провёл атаку на южные регионы России

Противник с помощью беспилотников провёл атаку на южные регионы России

Противник провёл массированную атаку южных регионов России с применением беспилотников. Сообщается о том, что БПЛА в ночное время суток достигли воздушного пространства Ростовской, Волгоградской областей, Республики Адыгея и Краснодарского края.

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