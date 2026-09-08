Администрация Геленджика закрыла выход в море из-за угрозы атак

В Геленджике введён временный запрет на выход в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Власти рекомендовали жителям и туристам покинуть пляжи и укрыться в безопасных помещениях.
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