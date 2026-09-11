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В Джанкое управляющий магазином получил условный срок за хищение товаров почти на миллион

В Джанкое управляющий магазином получил условный срок за хищение товаров почти на миллион

В Джанкое завершился судебный процесс по делу о крупном хищении в торговой точке. На скамье подсудимых оказался управляющий магазином, специализировавшимся на продаже мобильных устройств.

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