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Тульские новости

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Гунько объяснил причины ухода из тульского «Арсенала»

Гунько объяснил причины ухода из тульского «Арсенала»

Решение об отставке Гунько было совместным с руководством клуба. На не слишком яркое выступление повлияли поражения и травмы игроков, а также финансовые проблемы.

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