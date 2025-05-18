10 лет боли привели к параличу. Спасти могла МРТ, но врачи её ни разу не назначили

33-летняя Джулия Коулман из шотландского города Глазго 10 лет страдала от стреляющей боли в спине. Все врачи без исключения считали, что дискомфорт вызван беременностью, но даже после родов боль никуда не ушла.
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