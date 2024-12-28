Китай усилил антикоррупционную кампанию новыми изоляторами

По данным CNN, в Китае построено и модернизировано более 200 специализированных следственных изоляторов, предназначенных для проведения допросов подозреваемых, вовлеченных в масштабную антикоррупционную кампанию, инициированную председателем Си Цзиньпином.
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