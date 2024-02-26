Пропавшую неделю назад в Новосибирске школьницу обнаружили в Подмосковье

Исчезнувшую в Новосибирской области 15-летнюю девочку обнаружили в Московской области. Об этом в понедельник, 26 февраля, проинформировало агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
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