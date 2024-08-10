«Грустно и вкусно»: голодная акула съела улов прямо на крючке у рыбаков в Приморье

В Приморье вблизи острова Рейнеке акула истерзала добычу рыбаков. От рыбы осталась только голова. Одному из «охотников» на удочку попалась лакедра, но она, судя по всему, была нужнее опасной и голодной хищнице.
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