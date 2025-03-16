Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    В говно вы сто раз вступите до 2030 года,а не в Европу!Убийцу Ганула дос...
  • Eduard
    То что это мурло столько лет ходило,то ничего? Сдох и сдох туда ему и дорога!Убийцу Ганула дос...
  • Eduard
    Шалаев герой,молодец!Убийцу Ганула дос...

Украина и Европа могут не принять условия России по перемирию

Украина и Европа могут не принять условия России по перемирию

Предложенные Россией условия прекращения огня на Украине, вероятно, не найдут поддержки в Киеве и Брюсселе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
ГЕЙропа пусть у себя сначала парядок наведёт ...и не суётся Россией командовать
Ответить
18 час.
Валерий Самойлов
Изначально было одно из условий мирного урегулирования:никаких войск НАТО, Европы быть не должно на территории Украины, вот и выпендриваются. Видимо очень хотят кусок пирога, в виде колонии из оставшейся Украины! Но тут Россия сопротивляется и могучий соперник в виде США.
Ответить
16 час.
наверх