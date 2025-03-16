ГЕЙропа пусть у себя сначала парядок наведёт ...и не суётся Россией командовать

Валерий Самойлов

Изначально было одно из условий мирного урегулирования:никаких войск НАТО, Европы быть не должно на территории Украины, вот и выпендриваются. Видимо очень хотят кусок пирога, в виде колонии из оставшейся Украины! Но тут Россия сопротивляется и могучий соперник в виде США.