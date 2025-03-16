Предложенные Россией условия прекращения огня на Украине, вероятно, не найдут поддержки в Киеве и Брюсселе.
Украина и Европа могут не принять условия России по перемирию
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ГЕЙропа пусть у себя сначала парядок наведёт ...и не суётся Россией командовать
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18 час.
Валерий Самойлов
Изначально было одно из условий мирного урегулирования:никаких войск НАТО, Европы быть не должно на территории Украины, вот и выпендриваются. Видимо очень хотят кусок пирога, в виде колонии из оставшейся Украины! Но тут Россия сопротивляется и могучий соперник в виде США.
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16 час.
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