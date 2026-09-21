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Красный Север

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Дмитрий Артюхов вручил Юлии Рыбаловой медаль «Материнская слава Ямала»

Дмитрий Артюхов вручил Юлии Рыбаловой медаль «Материнская слава Ямала»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил Юлии Рыбаловой из Салехарда медаль «Материнская слава Ямала». Событие произошло накануне регионального праздника — День многодетной семьи.

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