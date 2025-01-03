В Венгрии нашли первое средневековое женское захоронение с оружием

Недавнee исследования, проведенное Балажем Тихани и его коллегами и опубликованное в журнале PLOS ONE, подтвердило первое известное захоронение женщины с оружием в Карпатском бассейне в X веке на территории Венгрии.
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