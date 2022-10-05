Байден подписал закон о запрете минфину США менять доллары на SDR

Закон, запрещающий минфину США принимать участие в операциях с обменом имеющихся в распоряжении России и Белоруссии средств Международного валютного фонда (МВФ) — SDR (специальные права заимствования) подписал американский лидер Джозеф Байден.
Закон, запрещающий минфину США принимать участие в операциях с обменом имеющихся в распоряжении России и Белоруссии средств Международного валютного фонда (МВФ) — SDR (специальные права заимствования) подписал американский лидер Джозеф Байден.
Свежие комментарии