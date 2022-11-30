Царьград

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Фекалии затопили дорогу к жилым домам в Чите

Фекалии затопили дорогу к жилым домам в Чите

Подробности дурнопахнущей истории в публикации "Царьграда".На протяжении трёх дней жильцы микрорайона "Победа" в забайкальской столице страдали сначала от того, что река фекалий текла прямо по дорогам и подступала вплотную к подъездам жилых домов.

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