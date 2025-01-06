Штурмовавший Капитолий «Шаман» ожидает дня, когда Трамп его помилует

Американец Джейк Анджели, также известный как «шаман», который обрел популярность благодаря своему участию в штурме Капитолия в Вашингтоне в 2021 году, выразил надежду на то, что избранный президент США Дональд Трамп выполнит свое обещание помиловать участников этого события.