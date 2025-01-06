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Штурмовавший Капитолий «Шаман» ожидает дня, когда Трамп его помилует

Штурмовавший Капитолий «Шаман» ожидает дня, когда Трамп его помилует

Американец Джейк Анджели, также известный как «шаман», который обрел популярность благодаря своему участию в штурме Капитолия в Вашингтоне в 2021 году, выразил надежду на то, что избранный президент США Дональд Трамп выполнит свое обещание помиловать участников этого события.

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