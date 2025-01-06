Штурмовавший Капитолий «Шаман» ожидает дня, когда Трамп его помилует

Американец Джейк Анджели, также известный как «шаман», который обрел популярность благодаря своему участию в штурме Капитолия в Вашингтоне в 2021 году, выразил надежду на то, что избранный президент США Дональд Трамп выполнит свое обещание помиловать участников этого события.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии