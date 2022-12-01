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Влахович прокомментировал слухи о романе с женой вратаря сборной Сербии

Влахович прокомментировал слухи о романе с женой вратаря сборной Сербии

Нападающий «Ювентуса» и сборной Сербии Душан Влахович сделал официальное заявление относительно информации о возможном романе с женой запасного вратаря национальной команды Предрага Райковича.

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