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На 81-м году жизни скончался режиссер Геннадий Базаров

На 81-м году жизни скончался режиссер Геннадий Базаров

Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР и народный артист Кыргызской Республики, один из основателей авторского киргизского кино.

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