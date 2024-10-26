Открыт «новый синтетический рубеж» для квантовых точек, и чем это вам полезно

Политика как она есть

Учёные разработали новый метод синтеза квантовых точек, что знаменует прорыв в материаловедении. Этот метод, описанный в Science, использует расплавленную соль вместо органических растворителей для создания квантовых точек — типа нанокристаллов, критически важных для устройств, таких как QLED-дисплеи, солнечные батареи и медицинское оборудование.