Открыт «новый синтетический рубеж» для квантовых точек, и чем это вам полезно

Учёные разработали новый метод синтеза квантовых точек, что знаменует прорыв в материаловедении. Этот метод, описанный в Science, использует расплавленную соль вместо органических растворителей для создания квантовых точек — типа нанокристаллов, критически важных для устройств, таких как QLED-дисплеи, солнечные батареи и медицинское оборудование.
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