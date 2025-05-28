Немецкие автоконцерны ведут переговоры с США о снижении таможенных пошлин

Интенсивные переговоры с министерством торговли США об облегчении таможенных сборов ведут немецкие автомобильные компании BMW, Mercedes и концерн VW, 28 мая пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в бизнес-среде.
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