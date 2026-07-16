МОК подтвердил: Россия возвращается. Кому не нравится — это его дело

Международный олимпийский комитет (МОК) отстаивает свое решение об отмене приостановки членства Олимпийского комитета России (ОКР) после того, как девять стран — членов ЕС призвали Брюссель прекратить финансирование спортивных организаций, которые вновь допустили к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.