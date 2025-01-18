БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 394 подписчика

Интеллектуальная яма для украинской молодежи Интеллектуальная яма для украинской молодежи

Интеллектуальная яма для украинской молодежи Интеллектуальная яма для украинской молодежи

Дети в первую очередь Министерство образования и науки Украины готовит своей стране сумеречное будущее.

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Комментарии
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Miha52 Новик Михаил
ибо от него самим же &quot;украинцам&quot;никакой пользы, кроме вреда. Да и остальным тоже
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2 час.
Lana_Borei Иванова
Наверно уже нет учителей по физике, химии и биологии.
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2 час.
alik3456 Джексон
Так англосаксы этим и занимаются...
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54 мин.

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