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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Кларк: «Все игроки получают равные доли по лицензионным отчислениям. 385000 в этом году»

Джейлен Кларк только что подписал новый контракт с «Миннесотой» на 3 года и 10 миллионов. Защитник поделился другими финансовыми подробностями на подкасте.

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