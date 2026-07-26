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Дом на костях лукодрома: строитель миллиардного скандала анонсирует элитное жильё в Чите

Дом на костях лукодрома: строитель миллиардного скандала анонсирует элитное жильё в Чите

На круглом столе Корпорации развития и Агентства территориального развития Забайкальского края застройщик Максим Тютюнник рассказал о новом проекте — четырёх «башнях» и первой в Чите урбан-вилле с трёхметровыми потолками, террасами и подземным паркингом.

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