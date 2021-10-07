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Дерево Любви выросло в орловской Змиёвке

Дерево Любви выросло в орловской Змиёвке

На площади перед школой искусств в Змиёвке местный кузнец Александр Верижников «посадил дерево». Декоративная скульптура Дерево Любви появилась при поддержке администрации Свердловского района, закупившей все необходимые для её создания материалы.

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