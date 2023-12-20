Аренда и продажа недвижимости принесли бюджету Подмосковья более 21 миллиарда рублей за год

В 2023 году в сравнении с 2022 в Подмосковье зафиксировали рост доходов от управления имуществом. Так, в бюджет Московской области поступило свыше 21 миллиарда рублей от аренды и продажи недвижимости, что превышает показатели прошлого года на 3,2 миллиарда рублей.
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