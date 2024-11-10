Задержан ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института

Следствие считает, что он приглашал на фиктивную учебу иностранцев из Египта и Сирии. В Петербурге прошла операция по задержанию ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александра Борзова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии