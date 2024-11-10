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Задержан ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института

Задержан ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института

Следствие считает, что он приглашал на фиктивную учебу иностранцев из Египта и Сирии. В Петербурге прошла операция по задержанию ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александра Борзова.

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Виталий Гресев
Осудить преступников по всей строгости с конфискацией !
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