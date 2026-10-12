Египтянин, грек или кельт. Какая у вас стопа и на что влияет ее форма

Фото: Unsplash Если разуться и посмотреть на собственные ноги сверху, станет очевидно: стопы у всех устроены совершенно по-разному.
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