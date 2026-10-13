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Регионы России

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Запущен грузовой корабль Cargo Dragon к МКС для снабжения и научных исследований

Запущен грузовой корабль Cargo Dragon к МКС для снабжения и научных исследований

Стыковка с МКС ожидается 15 октября в приблизительно 18:00 по московскому времени. Корабль должен самостоятельно сблизиться с орбитальным комплексом и пристыковаться к верхнему стыковочному узлу модуля Harmony.

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