Инженер Дмитриева: мошенники заражают телефоны россиян под предлогом доставки

Мошенники начали использовать новую схему для обмана россиян под названием "призрачный курьер". Об этом в интервью РИА Новости рассказала инженер-аналитик лаборатории исследований кибербезопасности "Газинформсервиса" Ирина Дмитриева.
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