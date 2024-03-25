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Аргументы и Факты

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Итальянского певца Pupo не пустят на фестиваль Бельгии из-за концерта в РФ

Итальянского певца Pupo не пустят на фестиваль Бельгии из-за концерта в РФ

Масштабный фестиваль состоится в бельгийском городе Льеж. Организаторы не допустили до него популярного итальянского исполнителя Pupo (Энцо Гинацци), который недавно провел концерт в РФ, сообщает бельгийское интернет-издание Sudinfo.

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