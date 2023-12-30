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В США предложили ставить на технику маячки во избежание ее попадания в РФ или Китай

В США предложили ставить на технику маячки во избежание ее попадания в РФ или Китай

NYT: в США призвали ставить маячки на оборудование, чтобы оно не попало в Россию Чтобы избежать попадания высокотехнологического оборудования США в РФ или Китай, необходимо на него монтировать электронные маячки.

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