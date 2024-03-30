Конечно, полностью уничтожить сорные травы на участке невозможно, особенно если рядом есть лес и луга

Конечно, полностью уничтожить сорняки на территории невозможно, особенно если рядом лес или луга. Однако с помощью грамотных действий можно на порядок сократить количество дикорастущих растений, по крайней мере, на клумбах.
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