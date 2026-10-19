Правительство Калужской области одобрило бюджет региона на 2027 год. Общий объём расходов составит 107 млрд рублей, из которых более 63 млрд рублей направят на социальную сферу.
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