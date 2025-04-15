Торговая палата США в РФ выступила за снятие запрета на прямые инвестиции в РФ

Американская торговая палата в РФ выступит с предложением к правительству США об отмене запрета на прямые инвестиции в РФ, о снятии ряда секторальных санкций и переходе к взаимодействию в финансовой сфере.
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