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Торговая палата США в РФ выступила за снятие запрета на прямые инвестиции в РФ

Торговая палата США в РФ выступила за снятие запрета на прямые инвестиции в РФ

Американская торговая палата в РФ выступит с предложением к правительству США об отмене запрета на прямые инвестиции в РФ, о снятии ряда секторальных санкций и переходе к взаимодействию в финансовой сфере.

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