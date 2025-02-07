Эксперт рассказал, что в итоге остановит рост цен на автомобили

Директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев поделился с «За рулем» своим взглядом на будущее российского авторынка, отметив, что несмотря на экономические вызовы, такие как укрепление доллара на отметке в 100 рублей, повышение ключевой ставки до 23% и увеличение утилизационного сбора с 1 января 2025 года, рынок всё «выдержит», и коллапса не будет.