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Холанд обогнал своего отца по голам в АПЛ – 20 против 18. Эрлинг провел 14 матчей, Альф-Инге – 181

Холанд обогнал своего отца по голам в АПЛ – 20 против 18. Эрлинг провел 14 матчей, Альф-Инге – 181

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал дубль в матче чемпионата Англии с «Лидсом» (3:1). 22-летний норвежец забил 20-й гол в АПЛ, обогнав своего отца Альфа-Инге Холанда, на счету которого 18 мячей за 181 игру в составе «Манчестер Сити», «Лидса» и «Ноттингем Форест».

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