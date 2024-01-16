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Военное обозрение

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Как в Советском Союзе искали замену танковому дизелю В-2, но так и не нашли

Как в Советском Союзе искали замену танковому дизелю В-2, но так и не нашли

История отечественного дизельного двигателестроения в оборонном секторе богата и нетривиальна, но у танкостроителей ситуация похожа на застой – инженеры до сих пор вынуждены бесконечно модернизировать заслуженную платформу В-2.

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