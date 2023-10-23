Филиппины выразили протест из-за маневров кораблей морской полиции Китая

По данным канала ABS-CBN News, Министерство иностранных дел Филиппин направило ноту протеста сотруднику посольства Китая в стране после опасных маневров кораблей морской полиции КНР, в результате которых они столкнулись с кораблями ВМС и береговой охраны Филиппин.
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